Krefelder bei „Coras House of Love“ : Krefelder will Cora Schumachers Herz erobern

Cora Schumacher sucht ihren Traummann – eine Show auf Joyn soll dabei helfen. Foto: Joyn/Stephan Pick/Cora Schumacher: © Joyn/Stephan Pick

Krefeld Die Ex-Ehefrau von Rennfahrer Ralf Schumacher will endlich die große Liebe finden – und geht einen ungewöhnlichen Weg. „Ich meine es wirklich ernst“, sagt die 43-Jährige. Zehn unterschiedliche Kandidaten stehen zur Auswahl.

Der 40-jährige Thomas aus Krefeld möchte das Herz von Cora Schumacher (43) erobern. Die Ex-Ehefrau von Ralf Schumacher (45) will endlich die große Liebe finden – und geht dafür einen ungewöhnlichen Weg: In ihrem eigenen Dating-Format „Coras House of Love“, das auf Joyn ausgestrahlt wird, will sie sich vor laufenden Kameras verlieben. Als potenzieller Mr. Right stehen Cora zehn unterschiedliche Kandidaten zur Auswahl. „Vertrauen, Freiraum, und gemeinsame Aktivitäten sind für mich Bestandteile einer guten Beziehung. Meine Partnerin muss auch meine beste Freundin sein“, sagt der Autoverkäufer aus der Seidenstadt.

Sechs Monate ist der Krefelder Single, nun ist er bereit für eine neue Bindung. Was ihm an Cora Schumacher besonders gefällt? „Am besten gefällt mir Coras trockener und sarkastischer Humor. Ihre Art und ihre Persönlichkeit haben mich sofort umgehauen. Wir haben sehr viele Parallelen und Gemeinsamkeiten.“ sich selbst sieht der 40-Jährige – Sternzeichen Löwe – als extrem extrovertiert. „Aber ohne mich auf Biegen und Brechen in den Vordergrund zu drängen. Meine beste Eigenschaft ist meine positive, optimistische Art.“ Und egal, wie das Ergebnis sein wird, eines ist für den Autoexperten schon jetzt klar: „Die Show hat meine Gefühlswelt und meine Einstellung zu Gefühlen verändert. Davor war ich der absolute Kopfmensch und mittlerweile habe ich gelernt, öfter darauf zu hören, was die Herzregion sagt.“

info Coras „House of Love“ - hier ist es zu sehen Das Dating-Format „Coras House of Love“ läuft acht Wochen lang auf dem Streaming-Portal Joyn. Doch die erste Folge können die Zuschauer auch im TV sehen: Sat.1 strahlt den Show-Start am 21. August 2020 um 23.15 Uhr im Free-TV aus. Jeden Abend wählt Cora Schumacher einen der Teilnehmer raus, sodass im Finale nur noch drei Männer die Chance auf ihr Herz haben.

Warum Cora Schumacher diesen Weg gewählt hat? „Im Gegensatz zu den Rosenkavalieren suche ich nicht TV-Präsenz und schnellen Ruhm. Ich meine es wirklich ernst und bin auf der Suche nach dem Mann fürs Leben. Und wann hat man sonst schon die Chance, den Männern so auf den Zahn zu fühlen und sie auf Herz und Nieren zu prüfen“, erklärt sie. Cora Schumacher ist ehemalige deutsche Automobilrennfahrerin und Model. Die gebürtige Langenfelderin war von 2001 bis 2015 mit dem ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher verheiratet. 2015 tanzte die heute 43-Jährige zusammen mit Erich Klann in der achten Staffel der RTL-Tanzshow Let‘s Dance. Das Paar schied nach der zweiten Runde aus. Im August 2018 war sie auf Sat.1 bei Promi Big Brother zu sehen, wo sie den 7. Platz belegte.

Thomas aus Krefeld ist bei „Coras House of Love“ dabei. Foto: Ja/© Joyn

Ihre Laufbahn als Rennfahrerin begann Cora Schumacher im Jahr 2004. Zunächst nahm sie in der Saison 2004 und 2005 am Markenpokal Mini Challenge teil. 2006 wechselte sie zum Seat Leon Supercopa und startete dort, wie zum Beispiel auch Christina Surer, im Rahmenprogramm der DTM. Nach vier Jahren Pause kehrte sie für die Saisons 2010 und 2011 in die Mini Challenge zurück. 2018 nahm sie am 24-Stunden-Rennen von Dubai teil.