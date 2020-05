Krefelder vor Gericht : Missbrauch: Angeklagter leidet an Tourette-Syndrom

Einem 39 Jahre alter Krefelder wird sexueller Missbrauch von Kindern in 79 Fällen vorgeworfen. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Krefeld Der 39-jährige Krefelder erfährt im Prozess, dass das von ihm missbrauchte Mädchen nicht seine Tochter ist.

Im Prozess gegen einen Viersener und einen Krefelder wegen verschiedener Sexualstraftaten zum Nachteil von Kindern und Schutzbefohlenen sagten am zweiten Verhandlungstag beide Männer zu ihrer Person aus. Ihnen wird sexueller Missbrauch von Kindern in 79 Fällen vorgeworfen sowie die Herstellung, Verbreitung und der Besitz kinderpornografischer Schriften. Laut Anklage habe der Viersener seit dem Jahr 2015 seine damals siebenjährige Nichte missbraucht, und dies teilweise im Beisein ihres 2011 geborenen Bruders. Der Angeklagte aus Krefeld soll seit 2016 die Besuche seiner zu diesem Zeitpunkt siebenjährigen Tochter dazu genutzt haben, sich an ihr zu vergehen.

Beide Angeklagte sollen sich 2017 in einem Pädophilen-Forum im Internet kennengelernt haben, sich nach einem ersten Treffen in Viersen laut Anklage wiederholt zum gemeinsamen sexuellen Missbrauch der beiden Mädchen verabredet haben. Beide Männer fertigten von ihren Übergriffen Fotos und Videos an, tauschten sie untereinander, aber auch mit anderen Männern aus. In seiner Einlassung führt der Viersener aus, ledig zu sein und eine sechsjährige Tochter zu haben. Nach einer Ausbildung habe er sich für vier Jahre bei der Bundeswehr verpflichtet, diese Zeit aber verkürzen und sich nach einer schweren Erkrankung des Vaters um den elterlichen Hof gekümmert.

Info Der Prozess in Mönchengladbach ist der landesweit erste des Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach. Inzwischen erstrecken sich die Ermittlungen über alle Bundesländer: Dutzende Männer sollen Kinder missbraucht und ihre Taten gefilmt haben, teilweise sollen die Opfer sogar über Internetforen untereinander ausgetauscht worden sein.

Der Angeklagte aus Krefeld (39) erklärt in seiner Einlassung, seit seinem vierten Lebensjahr an einem Tourette-Syndrom zu leiden. Aus diesem Grund sei er dreimal in der Grundschule sitzen geblieben, habe dann eine Schule für Kinder mit Lernschwierigkeiten besucht. Trotz verschiedener Fördermaßnahmen des Arbeitsamtes habe er immer nur kurze Jobs gehabt, sei „mehr arbeitslos“ gewesen als dass er gearbeitet hätte. Befragt auf einen möglichen Drogenmissbrauch erklärt der Mann, häufig Marihuana konsumiert zu haben, um die Auswirkungen seiner Tourette-Erkrankung zu mildern.

Von 2008 bis 2011 sei er verheiratet gewesen, die Tochter im Jahr 2009 geboren. Im Zuge der Vorbereitung der Verhandlung habe er durch seinen Verteidiger erfahren, dass er nicht der leibliche Vater des Mädchens sei. Er habe vorher bereits eine Ahnung gehabt, dass das Kind nicht von ihm sei, jedoch kein Geld für einen Vaterschaftstest. Dies sei ihm jedoch auch egal: „Im Herzen bleibt sie mein Kind, auch wenn ich sie nicht sehen darf.“ Seit seiner Verhaftung habe er nur noch mit seinem Vater Kontakt, alle anderen – Mutter sowie drei Geschwister – hätten sich von ihm abgewandt: „Ich kann es verstehen, nachdem, was ich getan habe.“