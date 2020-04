Krefelder vor Gericht : Anklage wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern

Krefeld Prozessauftakt vor der ersten großen Jugendkammer des Landgerichts Mönchengladbach: Der Angeklagte aus Krefeld soll seine Tochter ab deren siebten Lebensjahr missbraucht haben, teilweise im Beisein ihres jüngeren Bruders.

Über eine Stunde dauert es, bis eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch die über 100 Anklagepunkte gegen zwei 39-jährige Angeklagte aus Krefeld und Viersen vorgetragen hat. Währenddessen schauen beide Männer zu Boden, zeigen keine Gefühlsregung. Beiden wird unter anderem der sexuelle Missbrauch von Kindern und Schutzbefohlenen in 79 Fällen, darunter gemeinschaftlich begangene und schwere Fälle, sowie die Herstellung und Verbreitung kinderpornografischer Schriften vorgeworfen.

Mit diesem Prozess hat im sogenannten Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach vor der ersten großen Jugendkammer des Landgerichts Mönchengladbach der landesweit erste Prozess begonnen. Der Angeklagte aus Krefeld ist Vater einer heute elfjährigen Tochter und lebt von der Mutter getrennt. Ihm wird vorgeworfen, die Aufenthalte seiner Tochter seit dem Jahr 2016 dazu genutzt zu haben, sich in seiner Wohnung regelmäßig und in teils schwerwiegender Weise sexuell an dem Kind zu vergehen.

Seit einem ersten Treffen kurz nach dem Kennenlernen im Web sollen sich die beiden Männer laut Anklage dann wiederholt zum gemeinsamen sexuellen Missbrauch der beiden Mädchen verabredet haben. Dabei sollen sie sich teils gemeinsam, teils in Anwesenheit des anderen an den Geschädigten vergangen haben. Beide Männer fertigten von ihren Übergriffen Fotos und Videos an, tauschten sie untereinander, aber auch mit anderen Männern in Chats oder via Facebook aus.