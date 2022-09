Ehemaliger Fiesling aus der Lindenstraße und Sänger : Krefelder Auktionator versteigert Willi Herrens Nachlass

Krefeld Das Krefelder Auktionshaus „Auktions Service West GmbH“ versteigert den Nachlass des vor gut anderthalb Jahren verstorbenen Trash-TV-Stars und Lindenstraßen-Darstellers Willi Herren.

Willi Herren, dessen Vater Boxer und dessen Mutter Prostituierte war, war bekannt geworden als Serien-Fiesling Olli Klatt in der „Lindenstraße“ und Sänger von Mallorca-Partyschlagern. Außerdem war der gebürtige Kölner in zahlreichen Formaten im Fernsehen zu sehen wie etwa Promi Big Brother, dem Dschungelcamp (in beiden Reihen wurde er Dritter), dem Sommerhaus der Stars oder einer RTL-Reihe namens „Willi Herren im Drogensumpf“, die dessen Kokainsucht und seinen Entzug thematisierte. Im April 2021 wurde Herren dann im Alter von nur 45 Jahren tot in seiner Kölner Wohnung gefunden worden. Die genaue Todesursache wurde nicht bekannt; eine Obduktion schloss Gewalteinwirkung aus. Zwei Tage vor seinem Tod hatte Herren noch eine Foodtruck eröffnet, in dem er Reibekuchen verkaufen wollte; zwei Wochen nach der Eröffnung, also schon nach Herrens Tod, brannte der Wagen aus.