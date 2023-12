Europäischer Gerichtshof Krefelder verliert deutsche Staatsbürgerschaft

Deutsche, die eine Staatsangehörigkeit außerhalb der EU annehmen, können nach Einschätzung am Europäischen Gerichtshof (EuGH) ihre deutsche Staatsangehörigkeit und damit ihre Rechte als EU-Bürger verlieren. Eine Entscheidung in diesem Sinn schlug Generalanwalt Maciej Szpunar am Donnerstag, 14. Dezember, in einem Fall vor, mit dem das Verwaltungsgericht Düsseldorf sich an den EuGH in Luxemburg gewandt hatte. Dabei geht es um zwei aus der Türkei stammende Ehepaare und einen Mann, die nach ihrer Einbürgerung in Deutschland aus der türkischen Staatsangehörigkeit entlassen wurden, diese aber kurze Zeit später wieder angenommen hatten.