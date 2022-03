Spenden für Kriegsopfer : Krefelder Unternehmen helfen Ukraine

Auf Initiative der SWK beteiligen sich 30 Unternehmen an der Aktion „10 für Ukraine“. Auch Privatpersonen können mitmachen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Rund 30 Firmen machen bereits bei der Spenden-Aktion „10 für Ukraine“ mit und sammelten bisher gut 50.000 Euro, die an das Medikamentenhilfswerk Action Medeor weitergeleitet werden, das mit einem Krankenhaus vor Ort kooperiert.

Von Bärbel Kleinelsen

Unter dem Titel „10 für Ukraine“ hat ein breites Bündnis bekannter Krefelder Firmen auf Initiative der Stadtwerke Krefeld (SWK) und des Nordbahnhofs 50.000 Euro für Hilfe in der Ukraine gesammelt. Dabei ist die Aktion gerade erst angelaufen. 30 Firmen sind bereits beteiligt und spendeten Geld, das an das Tönisvorster Medikamentenhilfswerk Action Medeor geht. Hier wird eine dauerhafte Zusammenarbeit mit einem Krankenhaus in der Stadt Ternopil, gut 100 Kilometer östlich von Lemberg, aufgebaut.

Der Name der Gruppierung „10 für Ukraine“ deutet keineswegs die Zahl der Teilnehmer an, sondern betrifft die Spendensumme. „Unmittelbar nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine kamen viele Mitarbeiter auf uns zu und fragten, ob wir eine Sammlung von Hilfsgütern organisieren wollen. Schon damals hieß es allenthalben, dass Geldspenden aktuell wertvoller seien. Darum haben wir entschieden, für jeden Mitarbeiter zehn Euro zu spenden“, erläutert Unternehmenssprecherin Dorothee Winkmann. Die 32.000 Euro für die rund 3.200 SWK-Mitarbeiter spendete das Unternehmen zunächst zur Hälfte an die Action Medeor und zur Hälfte an Flüchtlingsinitiativen.

Info So können auch Sie sich beteiligen Firmen oder Privatpersonen steht die Website www.swk.de/10fuerukraine offen. Hier kann direkt an die Action Medeor unter dem Stichwort „10 für Ukraine“ gespendet werden. Die Konten: IBAN DE78 3205 0000 0000 0099 93 bei Sparkasse Krefeld oder DE12 3206 0362 0555 5555 55 bei Volksbank Krefeld.

„Dann“, erzählt Winkmann weiter „bekam Viktor Furth vom Nordbahnhof Wind von der Aktion. Er war sofort Feuer und Flamme und wollte dabei sein.“ Der Gastronom ließ seine Beziehungen spielen, und schnell waren weitere Unternehmen im Boot. „Ich fand vor allem die Summe interessant. Zehn Euro kann sich jeder leisten. Vom Großkonzern bis zum kleinen Zahnarzt oder selbstständigen Steuerberater. Das finde ich eine geniale Idee“, sagt Furth.

Schnell verbreitete sich die Kunde, und so liest sich die Liste der Teilnehmer nach rund einer Woche wie ein Who is Who der Krefelder Wirtschaft. SWK, Kleinewefers, Intersport Borgmann, Nordbahnhof, Tölke und Fischer, Bäckerei Gruyters, Freudenberger, Holzland Roehren oder Krefeld Business sind ebenso dabei wie die Volksbank. Bei dieser und der Sparkasse liegen auch die Spendenkonten.

„Die Teilnahme ist einfach. Wir haben eine Website gebaut, unter der sich jeder einfach eintragen und den gewünschten Betrag spenden kann. Das Geld geht dann direkt an action medeor“, erläutert SWK-Vorstandssprecher Karsten Liedtke.

Angela Zeithammer, Marketingleiterin des Medikamentenhilfswerks, sagt: „Mit dem Geld lässt sich viel machen. Zum Vergleich: Zehn Euro bedeuten zum Beispiel 50 Wundkompressen.“ Schon zwei Lkw mit Ladung seien in die Ukraine gegangen. „Die erste Lieferung ging am Samstag raus. Da haben wir noch keine Medikamente mitgeschickt, weil wir erst die Route testen wollten. Alles hat gut geklappt, und so folgte ein Lastwagen mit Medikamenten. Die nächste Lieferung ist bereits unterwegs. Wir wollen nun dauerhaft Medikamente und mehr nach Ternopil schicken. Von dort werden dann auch die umliegenden Krankenhäuser, die mit Flüchtlingen rund eineinhalb Millionen Menschen versorgen, beliefert“, erklärt sie. Für die beteiligten Unternehmen ist die Initiative eine willkommene Gelegenheit zu handeln. Stephanie Soding von Laufenberg sagt: „Die Bilder haben uns alle schockiert, fassungs- und hilflos gemacht. Wir wollten etwas tun und hier unbedingt dabei sein.“

Doch nicht nur große Unternehmen sind dabei. „Das Handwerk packt wie immer mit an. Wir haben heute Mittag eine flächendeckende Aktion gestartet und werden unsere Mitglieder aktivieren. Wir stehen auf und alle anderen kommen nach“, ist Peter Rath, Geschäftsführer der Elektrikerinnung überzeugt. Noch weiter denkt Matthias Kellersohn von Henkelhausen. „Wir wollen eigene Aktionen ins Leben rufen, um Geflüchteten die Integration zu erleichtern“, sagt er.