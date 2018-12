Wirtschaft: Krefelder Unternehmen bleiben optimistisch

Krefeld Die Industrie- und Handelskammer in Krefeld rechnet für 2019 mit geringeren Wachstumsraten auf dennoch hohem Niveau.

Die Bundesrepublik verzeichnet Rekorde bei den Steuereinnahmen und der Zahl der Beschäftigten. Die gute Konjunktur macht’s möglich. Von dem Wirtschaftshoch profitierten auch die Unternehmen in Krefeld. Sie blicken laut Industrie- und Handelskammer (IHK) auf ein gutes Jahr zurück. Nach vorn gerichtet bleiben sie vorsichtig optimistisch. Das ist das wesentliche Ergebnis einer Analyse der IHK Mittlerer Niederrhein auf Basis eigener Daten und amtlicher Statistiken. „Es war ein konjunkturell gutes Jahr für den Mittleren Niederrhein und auch für Krefeld“, erklärt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. 38 Prozent der Unternehmen in Krefeld meldeten bei der vergangenen Konjunkturumfrage im Herbst eine gute, nur 14 Prozent eine schlechte Geschäftslage. In einer Umfrage zu Jahresbeginn war die Einschätzung der Krefelder Betriebe sogar noch besser. Damals bezeichneten 49 Prozent ihre Geschäftslage als „gut“, neun Prozent als „schlecht“. Dass die Betriebe zweimal hintereinander eine derart günstige Geschäftslage meldeten, sei zehn Jahre her.