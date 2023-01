Azubi-Wettbewerb in Krefeld Tischler-Talente überzeugen im Praxis-Test

Zwei Jahre lang mussten die Tisch­ler-Lehrlinge in Krefeld auf den traditionsreichen Praxis-Wettbewerb verzichten. Vor allem die Ab­schlusspräsentation, bei der alle zusammenkommen und die Werkstücke einerseits von den Mit-Azubis, an­dererseits aber auch von Lehrern bewertet werden, wäre unter den Co­rona-Beschränkungen nicht möglich gewesen. In diesem Jahr nun ist es wieder so weit. „Am Freitag bekamen die Auszubildenden in der letzten Schulstunde das Thema. Es sorgte für einiges Stirnrunzeln“, erzählt Klassenleiter Stephan Moeres grin­send. Dieses war bewusst offen ge­halten und lautete „Auf den zweiten Blick“.