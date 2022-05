Krefelder Theater : Sensationelle Choreografien aus 20 Jahren

Krefeld Mit zwölf sehr verschiedenen Choreografien aus 20 Jahren begeisterten Robert North und seine Compagnie das Publikum im Krefelder Theater: Die Ballettgala „Rückblick – Ausblick“ wurde mit standing ovations gefeiert.

Robert North ist seit 2010 der Ballettdirektor des Stadttheaters und präsentiert nun in einem großen Fächer die Bandbreite seiner Kreativität. Das beginnt mit den „Brandenburgischen Konzerten“ von Johann Sebastian Bach , hier einfach „Bach“ benannt, entstanden 2003. Ein klassisches Ballett mit Heiterkeit, Leichtigkeit und höfischer Eleganz: In wechselnden Konstellationen bewegen die Tänzer sich über die Bühne und ziehen den Zuschauer in barocke Lebenswelten. Wobei die Bühne und die hellen Kostüme von Luisa Spinatelli – die Männer tanzen mit bloßem Oberkörper – etwas frühlingshaft Leichtes haben. Schon vor knapp 20 Jahren ein großer Erfolg, jetzt wieder.

Vier Rechtecke aus Licht sind die Bühne für „Abstand“ zu Musik von 2Cellos. Die Choreografie von 2020 hat etwas Dynamisches, Jungenhaftes, Freches; ein Männerspaß zu Folk, der in einer irischen Kneipe angesiedelt sein könnte. Bei „Fade Out“ von demselben Duo tanzen drei Frauen sehnsüchtig in drei Lichtkreisen, während im Hintergrund das Tageslicht langsam entschwindet.

Beide Szenen in der Ausstattungsbetreuung von Udo Hesse: Die Tänzer unterscheiden sich in den Farben ihrer Shirts, die Tänzerinnen in den Farben ihrer fließenden Gewänder und bilden dann in ihren Bewegungsabläufen zuerst Gegensätze und fließen schließlich zusammen. Auch hier: Viel Applaus.