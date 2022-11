Creinvelt-Großspende an drei Institutionen : Tafel in Not – Großspende von Creinvelt hilft

Tun Gutes (v.l.): Hansgeorg Rehbein (Tafel), Vera Jurkina und Franz von Thenen (Anton Tschechow Bibliothek), Ursula Stenhorst („Spiel ohne Ranzen“), Hermann Schumacher und Rainer Neuwirth (Creinvelt). Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Erstmals in ihrer Geschichte muss die Krefelder Tafel Lebensmittel zukaufen. Da kam der Brauchtumsverein Creinvelt mit einer Großspende gerade recht. Auch zwei weitere Institutionen wurden von Creinvelt bedacht, die wertvolle Arbeit leisten.

Trotz Corona mit zwei ausgefallenen Sessionen hat der Brauchtumsverein Creinvelt eine Spende über 20.000 Euro an Institutionen verteilt, die das Geld gerade jetzt dringend brauchen: zum einen für die Tafel, die erstmals in ihrer Geschichte Lebensmittel zukaufen muss; zum anderen für die noch nicht so bekannte Anton Tschechow Bibliothek, die sich vom Literaturliebhaberclub zum Hafen der Hilfe für ukrainische Flüchtlinge entwickelt hat, und zum Dritten für den Arbeitskreis Krefelder Frauenverbände (AKF), der die „Spiele ohne Ranzen“ ausrichtet und bei den Kindern neue Dringlichkeit für diese Ferienaktion ausgemacht hat.

Auch Creinvelt selbst steht vor einer neuen Ära: Die seit Jahrzehnten genutzte Heimstätte „Krefelder Hof“ kann der Verein für seine Sitzungen nicht mehr nutzen. Erstmals finden daher nicht mehr sechs kleinere, sondern zwei große Sitzungen im Seidenweberhaus statt – und das auch noch erstmals mit einem neuen Online-Kartenverkauf. „Wir haben am Wochenende eine erste Aktion im Nordbahnhof gemacht, bei der unsere Mitglieder ihre passive Mitgliedschaft, die einen Platz in den Sitzungen bedeutet, an zwei Terminals online verlängern konnten“, berichtet der Creinvelt-Vorsitzende Hermann Schumacher. Der Erfolg war durchschlagend: „Zwei Drittel der rund 1800 Plätze sind weg.“

Info Wer die Institutionen unterstützen möchte Kontakt Krefelder Tafel über www.tafel-krefeld.de Kontakt Anton Tschechow Bibliothek per Mail an tschechow@gmx.de oder per Tel. an 0157.527.905.54. Kontakt „Spiel ohne Ranzen“ über spiel-ohne-ranzen.com

Die Creinvelt-Spende kam über die Mitgliedschaftsbeiträge für das vergangene Jahr zusammen: „Wir waren praktisch ausgebucht, als die Entscheidung fiel, den Sitzungskarneval wegen Corona erneut abzusagen“, erinnert sich Schumacher, „unsere Mitglieder haben aber das Geld als Spende belassen; so kamen mehr als 18.000 Euro zusammen. Creinvelt hat dann auf 20.000 Euro aufgestockt.“

10.000 Euro davon gingen an die Krefelder Tafel. „Wir haben schon einige Male Spenden von Creinvelt bekommen, aber nie war das Geld wertvoller als heute“, sagt der Tafel-Vorsitzende Hansgeorg Rehbein. „Wir haben in den vergangenen fünf Jahren ein Drittel unserer Lebensmittelspenden eingebüßt“, berichtet er, „waren es früher 700 Tonnen, sind es heute 500. Die Handelsunternehmen disponieren besser.“

Die Zahl der Gäste liegt aber ungebrochen bei rund 5000, obwohl in der Corona-Epoche viele ältere Menschen aus Angst vor dem Virus fortgeblieben sind. Doch verzeichnet die Tafel rund 1000 Neuanmeldungen, viele davon ukrainische Flüchtlinge. „Wir haben erstmals über Schließungen von Ausgabestellen diskutiert“, berichtet Rehbein – noch konnten sie verhindert werden. „Erstmals in unserer Geschichte müssen wir nun Lebensmittel zukaufen“, sagt er, „und erstmals in unserer Geschichte haben wir einen Zuschuss über 7500 Euro vom Land erhalten.“ Rehbein sieht diese Zuwendung mit gemischten Gefühlen – „problematisch ist, dass der Staat sich so aus der Unterstützung von Menschen in Not ein bisschen aus der Verantwortung zieht“, sagt er. Das Aufgabenspektrum der Tafel ist enorm: Sieben Ausgabestellen (mit dem „Täglichen Brot“ und der Tönisvorster Hilfe), Unterstützung von rund 20 sozialen Einrichtungen, Bringdienst von Lebensmitteln für Gehbehinderte, Mittagstisch und Kindertafel.

Eine erstaunliche Entwicklung hat ein anderer Verein genommen, der als Kreis aus Sprach- und Literaturliebhabern begonnen hat: das Bildungs- und Kulturzentrum Anton Tschechow Bibliothek. Es begann 2003 als deutsch-russischer Sprachpartnerclub mit Liebhabern der russischen Sprache und Literatur. 2011 wurde ein Verein daraus, der unter anderem eine Leihbibliothek mit russischer Literatur einrichtete.

Seit 2015 und dann massiv seit Ausbruch des Ukraine-Krieges bekam die Sprachkompetenz der Mitglieder eine völlig neue Bedeutung: Es galt, russischsprachigen Migranten und Flüchtlingen mit Rat, Tat und Sprache zur Seite zu stehen, bei Behördengängen zu helfen, Hilfsangebote für alle Lebenslagen zugänglich zu machen. Der Verein wird heute vom Integrationsministerium NRW und dem Kommunalen Integrationszentrum der Stadt Krefeld unterstützt. Die Neuausrichtung hat auch verblüffende Nebenwirkungen, wie der Vorsitzende Franz von Thenen lächelnd berichtet: „Wenn wir früher einen Raum gesucht haben, dann hieß es oft, da kommen so Russen, und es gab Vorbehalte, weil man eher an ein Gelage als an einen Literaturkreis dachte. Die Spende zeigt uns, dass wir zunehmend in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind.“ Ein wichtiges Projekt, das der Verein jetzt mit der 5000-Euro-Spende von Creinvelt angehen kann: Kinderbücher in ukrainischer Sprache kaufen.