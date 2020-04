Hilfsprojekte in Krefeld : Studenten sammeln Hilfsgüter

Krefeld Die Zeit ohne Vorlesungen nutzt der Asta der Hochschule Niederrhein für Hilfsprojekte. Unterstützt werden Bedürftige in Krefeld und Mönchengladbach, aber auch im Flüchtlingslager Lesbos.

Ein Orga-Team hat karitative Einrichtungen kontaktiert und Bedarfe ermittelte. „Dabei kam heraus, dass vor allem haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel benötigt werden. Also Nudeln, Reis, Konserven, H-Milch oder Getränke in Flaschen. Außerdem alles, was in der Hygiene benötigt wird“, erzählt Wendtland. Die Studenten riefen, unterstützt von der Hochschule, eine Initiative ins Leben. „Zunächst haben wir uns an Studenten und Mitarbeiter der Hochschule gewandt. Die Resonanz war bei der ersten Sammlung bereits sehr gut. In Mönchengladbach kamen rund sechs Kisten Spenden zusammen, in Krefeld gut viereinhalb“, sagt der Asta-Vorsitzende. „Wir wollen donnerstags von 12 bis 18 Uhr an den Asta-Büros in Krefeld an der Adlerstraße und in Mönchengladbach sammeln.“ Abstandsregeln und Schutzvorkehrungen würden eingehalten. Außerdem kann ein Bus per E-Mail angefordert werden, der Wohngemeinschaften oder Mitarbeiter im Homeoffice anfährt und Spenden abholt. „Wir wollen uns künftig auch für andere Menschen öffnen. Darum kann jeder spenden und helfen.“