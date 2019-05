Krefelder Startup Triclap : Geschäftsidee: Rollenspiel der Zukunft

Kai Kuhlmann, Daniel Kawcinski, Josua Waghubinger und Björn Witte suchen passionierte Rollenspieler, die sich in die Entwicklung ihres Spiels einbringen wollen. Foto: Sven Schalljo

Krefeld Das Krefelder Startup Triclap geht mit seinem neuen Spiel „Yora“ an die Öffentlichkeit, nachdem das erste Produkt „Incogni“ erfolgreich läuft. Die vier Gründer wollen Onlinespiel und Offlinekontakt kombinieren und Rollenspiele über Handy salonfähig machen.

Im Januar 2018 brachten die vier Studenten Josua Waghubinger, Kai Kuhlmann, Daniel Kawczynski und Björn Witte ihr erstes Projekt heraus. Das Handyspiel „Incogni“ soll das Smartphone nutzen, um Menschen im realen Leben zusammen und einander näher zu bringen. Über das Spiel bekommen die User Fragen gestellt, nach denen sie ihre Mitspieler einschätzen sollen. „Incogni war sozusagen der erste Test unseres Konzepts. Es läuft sehr gut und der Test ist erfolgreich abgeschlossen“, sagt Waghubinger. Und so gründeten die Vier im Sommer das Unternehmen Triclap GmbH, um sich dem nächsten großen Projekt zu widmen.

„Wir haben uns schon im Jahr 2015 überlegt, dass es schön wäre, das Handy als Unterstützung für Rollenspiele zu nutzen. Das war, was wir eigentlich immer schon machen wollten und es ist unsere Herzensangelegenheit“, erzählt Waghubinger, der als Geschäftsführer fungiert. Bei Rollenspielen geht es darum, dass jeder Spieler eine Figur in einer Welt spielt, die nur in der Fantasie der Gruppe existiert. Alles, was vorgegeben ist, sind Eigenschaften, Fähigkeiten und Talente ihrer Figur in Zahlenwerten.

Info Das ist ein Rollenspiel wie Triclap es baut Bei einem Rollenspiel schlüpfen die Spieler in die Rolle einer fiktiven Person. Das Spiel findet fast ausschließlich in der Vorstellung statt. Mit Würfeln entscheidet sich der Erfolg von Aktionen. Es gibt dutzende Systeme in Fantasy-, Endzeit- oder anderen Welten.

„Rollenspiele sind so etwas wie ein interaktiver Roman, den alle Spieler zusammen schreiben“, sagt Witte, der sich vor allem um das Design des Spiels kümmert. Ziel ist es, den Spielern alle Regeln und alle Hilfsmittel stetig im Smartphone verfügbar zu halten. „Wir speichern die Figuren, die sie spielen, wir bieten Tools zum Würfeln an und übernehmen die Berechnungen komplexer Vorgänge in der App. Die Spieler können von uns vorbereitete Abenteuer kaufen, oder einfach frei spielen. Dafür gibt es einen Editor, der auch webbasiert ist. Der Spielstart geht sehr schnell und auch große Regelkenntnis ist zu Beginn nicht nötig“, erläutert Kawczynsi, der sich um das Marketing kümmert, das Konzept.

Ob es für solche Art Spiele einen Markt gibt? Die vier Gründer sowie ein Angestellter und eine Aushilfe sind davon überzeugt. „Es gibt eine große Community und Spiele werden heute sogar live gestreamt. Da sitzen dann vier, fünf oder sechs Spieler nur an einem Tisch, reden und würfeln. Trotzdem schauen es sich Tausende live an. Denn bei guten Spielern ist bereits das wie ein Hörbuch“, erläutert Witte. Auch groß angelegte Usertests und Kundenbefragungen haben die vier Gründer bereits veranstaltet. „Dabei zeigt sich: Die Spieler freuen sich auf unsere App“, sagt Waghubinger.

Diese Community wollen die Vier nun intensiv ansprechen und in die finale Entwicklung einbinden. „Die Interfaces stehen. Aber noch lassen sich die Datenbanken und Grafiken gut überarbeiten. Darum hoffen wir jetzt auf viel weiteren Input“, sagt Programmierer Kuhlmann. Dafür starten die Gründer nun mit einer Kampagne, stellen Videos auf Youtube und laden potentielle Nutzer auf ihre Homepage www.yora-adventures.com ein.