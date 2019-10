Krefeld : Start-up analysiert Kundenverhalten

Überträgt Online-Analysen in die Offline-Welt: Roland Halberkamp, Gründer von Vision Drive Development. Er analysiert zum Beispiel Wege und Verweildauer von Kunden in realen Geschäften. Mit seiner Technik kann man auch die Bewegung von Menschenmengen bei Großereignissen beobachten. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Neu ist: Seine Daten sind präzise wie Algorithmen. Roland Halberkamp überträgt eine digitale Praxis in die alte Offline-Welt.

Aus dem Internet kennen wir es: Jede unserer Bewegungen wird registriert und ausgewertet. So entstehen die berühmten Algorithmen, die so wichtig sind für Internethändler, weil sie dann – zum Beispiel bei Facebook – Werbung für das hochploppen lassen, wonach wir vorher gesucht haben. In Krefeld gibt es einen jungen Unternehmer, der das Prinzip Algorithmus aus der Online- in die Offline-Welt überträgt: „Wir analysieren das Nutzerverhalten zum Beispiel in Geschäften. So erhält der Händler Hinweise darauf, wie sich seine Kunden bewegen, wo sie verweilen und Kaufentscheidungen treffen und wo man sie verliert und ob die Waren an der richtigen Stelle im Raum präsentiert“, sagt Roland Halberkamp, Gründer und Inhaber der „Vison Drive Development GmbH“. So erhält man Algorithmen aus der realen Welt. Die Idee schlägt ein.

Das „Messgerät“, mit dem Bewegungen von Menschen ausgewertet werden, ist ein unscheinbarer kleiner Kasten mit zwei Antennen. „Das Gerät ist nicht das Entscheidende“, erläutert Halberkamp, „unsere Spezialität ist die Software und die Auswertung.“ Zu seinen Kunden gehören auch Event-Anbieter, die mit Vision Drive erfassen können, wie ein Event funktioniert, wo Menschen verweilen, wo sie rasch durchgehen. Die Technik kann ebenso zur Überwachung der Sicherheit eingesetzt werden. „Wir können in Echtzeit die Bewegungen große Menschenmengen überblicken: So kann man Problempunkte ausmachen, und Sicherheitskräfte können sofort an der richtigen Stelle lenkend eingreifen“, berichtet Halberkamp. Unter diesem Sicherheitsaspekt hat er eine Veranstaltung des Motorradbauers Harley Davidson betreut – ein Großereignis der Fans der legendären Marke.“

Halberkamp ist seit einem Jahr als Unternehmer sein eigener Herr. Er hat in Krefeld an der Hochschule Niederrhein Wirtschaftsinformatik studiert und danach in München und im Raum Koblenz in leitenden Positionen gearbeitet. Irgendwann hat er dann die Idee gehabt, die Internet-Analysen in die Offline-Welt zu übertragen. Warum entscheidet sich ein gut positionierter Angestellter für den erst einmal riskanten Weg in die Selbstständigkeit? „In erster Linie, weil ich es wollte und Lust dazu hatte“, sagt er lächelnd. Klar, die Hoffnung, damit gutes Geld zu verdienen hat er natürlich auch.

Seine Start-up-Gründung ist danach in gewisser Weise typisch verlaufen. Halberkamp, verheiratet und Vater eines Kindes, hat sich erst einmal ein Feedback auf seine Idee geholt: bei alten Bekannten aus Krefeld, die sich mit einer eigenen Firma als Event- und Kommunikationsagentur etabliert haben. Die haben ihn unterstützt und ermutigt. Danach ist er in die konkrete Planung für die Unternehmensgründung eingetreten. Als Start-up-Mann, der für seine Ideen vor allem seinen Kopf und einen Laptop brauchte, war das nicht schwierig. Wichtiger war: Seine Bekannten haben ihm mit Sony den ersten Kunden vermittelt. Es glückte.

Typisch für Start-ups ist auch, dass man sich in einer Unternehmer-Szene bewegt, gerne in Nachbarschaft zu anderen Start-ups. Halberkamp hat seine Firmenräume in einem Gebäude im Campus Fichtenhain, in dem noch vier Agenturen residieren. Betritt man das Haus, sieht man sofort: Hier arbeiten junge Leute in Kreativbereichen. Das Haus hat etwas und ist alles andere als ein Null-Acht-Fuffzehn-Bürogebäude. Und: Man befruchtet sich gegenseitig. „Wer Events organisiert, kann über mich mit anbieten, dass sie unter Sicherheitsaspekten überwacht oder eben ausgewertet werden“, erläutert Haberkamp. Ein Win-win-Angebot auch für potenzielle Kunden

Er entwirft auch die Software für Computerpräsentationen zum Beispiel von Smartphones, Autos oder Ferngläsern, denn auch mit Zeiss arbeitet Halberkamp zusammen. Die digitalen Möglichkeiten werden dabei immer eleganter. Vor dem Prototyp eines Bildschirm für den Autobauer Nissan zur Präsentation von Autos liegen zum Beispiel leichte, runde, helle Blöcke, in Form und Größe mit einem Eishockey-Puck vergleichbar. Hebt man sie an, löst das eine Reaktion auf dem Bildschirm aus. „So verbinden sich Haptik und digitale Optik am Bildschirm miteinander“, sagt Halberkamp. Das macht schlicht Spaß. Die Auswertung, worauf ein Besucher bei solchen Präsentationen reagiert, wird immer mitgeliefert, so dass sich die Präsentation stetig verbessern lässt. Auch die Evangelische Kirche erwägt, mit Halberkamp zusammen eine digitale Präsentationseinheit zu entwickeln, die Gemeinden in den Vorräumen ihrer Kirchen unterbringen können, so dass die Gläubigen sich interaktiv über Kirche, Glauben, Gemeinde, und Historie informieren können.