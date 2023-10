Ehrung in Krefeld Stadtsiegel für Peerlings „wo ein Pille ist, da ist auch ein Gig“

Neben dem US-Gitarristen und Songwriter Robert LaRoche traten Jon William Diven am Kontrabass und Jooni Hwang an der Violine auf. Sie spielten zu Beginn und am Ende jeweils ein Lied. Sie waren eigentlich erst für einen Auftritt am Abend in der Kulturrampe gebucht. Mitarbeiter der Stadtverwaltung hatten den Überraschungscoup mit den Musikern aus Amerika eingefädelt.