Im Rat der Stadt Krefeld Bebauungsplan 460 – wie es weitergeht mit dem Hülser Kombi-Bad

Möglichst schnell soll in Hüls ein Schwimmbad gebaut werden, das gleich mehreren Anforderungen gerecht werden muss. Es wird zum einen ein Ersatz für das geschlossene Naturfreibad am Hölschen Dyk sein und muss deswegen über einen Freibad-Bereich verfügen. Gleichzeitig soll es auch als Lehrschwimmbad Verwendung finden, da das Becken in der LVR-Luise-Leven-Schule ebenfalls nicht mehr genutzt werden kann. Auch die Schwimmer des Hülser Sportvereins (HSV) sind dringend auf das neue Bad angewiesen. Der Krefelder Rat kann nun in seiner Sitzung am 7.Februar die Einleitung des Bebauungsplans 460 (3. Änderung) beschließen, um Planrecht für das Kombi-Bad zu schaffen.