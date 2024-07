Für Klimaschutz und Verkehrswende So viele Teilnehmer wie nie beim Stadtradeln in Krefeld

Spezielle Preise gibt es für die Krefelder Schulklassen mit den meisten absolvierten Kilometern. Die Nachtsafari im Krefelder Zoo geht an die Klasse 2a der Grundschule Buscher Holzweg, die insgesamt 3448,4 Kilometer erradelt hat, dicht gefolgt von der Klasse 4b der Geschwister-Scholl-Grundschule in Oppum mit 3427,4 Kilometern. Die Klassenparty im Beach-Club des SC Bayer 05 in Uerdingen geht an die 6a des Gymnasiums Fabritianum, die insgesamt 7175,8 Kilometer gefahren ist, und damit einen guten Vorsprung vor dem zweiten Platz, der Klasse 8b des Gymnasiums am Moltekplatz mit 6233 Kilometern, hat.