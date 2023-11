Offener Brief an Wirtschaftsdezernent Krefelder Stadtgesellschaft will bei Kaufhof und Primark mitreden

Funktionierende Innenstädte sind für eine Kommune und deren Stadtgesellschaft unverzichtbar. Ladenschließungen und Leerstände sind Zeichen für Gestaltungsbedarf. Wenn dann noch die großen Akteure wie Galeria Karstadt Kaufhof und Primark ihren Rückzug ankündigen, ist es Zeit, über neue Konzepte nachzudenken. In der Stadt Krefeld geschieht dies überwiegend in einer von Oberbürgermeister Frank Meyer einberufenen Taskforce. Die 17-köpfige Gruppe besteht aus Vertretern aus Einzelhandel, Banken, Stadtentwicklung und -planung, Hochschule, Industrie- und Handelskammer, Deutschem Gewerkschaftsbund und Immobilienwirtschaft. Das Thema sei zu wichtig, um es unter Ausschluss der Stadtgesellschaft zu diskutieren, schreibt die Städtebau-Initiative wirstadt.org nun in einem Offenen Brief an den Leiter der Taskforce und in Personalunion Krefelder Wirtschaftsdezernenten, Eckart Preen. Warum wird die Stadtgesellschaft in den Gesprächen um eine Nachnutzung der Großimmobilien am Neumarkt (Kaufhof) und am Ostwall (Primark) ausgeschlossen, fragen die engagierten Krefelder. Im Wissen, dass natürlich die Immobilieneigentümer das letzte Wort hätten, halten sie es für unerlässlich, dass die Stadt Krefeld eigene, mit Hilfe der Stadtgesellschaft erarbeitete Ideen und Vorschläge einbringt. Für eine für den 30. November angekündigte Ideenbörse in Kooperation mit der Heuer Dialog GmbH würden Gebühren von 190 und 990 Euro für interessierte Teilnehmer aufgerufen, bemängelte Barbara Schweikart im Namen von wirstadt.org. „Wir bitten Sie um Öffnung der Veranstaltung für weitere Krefelder Teilnehmer – abgesehen von Vertretern der Kommune und der Immobilienwirtschaft – zum Preis einer Veranstaltung bei der Volkshochschule“, heißt es in dem Offenen Brief. Die aufgerufenen Beträge für die Gebühren bedeuteten letztlich eine Aussperrung der Stadtgesellschaft und ehrenamtlich tätiger Initiativen. Dem gegenüber biet das Forum den „größeren Unternehmen der Immobilienwirtschaft mit eigenen finanziellen Interessen“ die Chance, ihr Netzwerk auszubauen und renditeträchtige Immobiliengeschäfte zu tätigen, schreibt wirstadt.org.