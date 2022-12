SWK zur Energiekrise Krefelder sparen 15 Prozent Gas ein – wie sich Gas- und Strompreise entwickeln

Die Sparleistung ist gut, aber sie reicht nicht ganz: Die Krefelder Gaskunden der SWK haben in den vergangenen vier Wochen zwar 15 Prozent an Gas beim Heizen eingespart – damit wir alle gut und ohne Gasmangellage durch den Winter kommen, müssten es aber laut Bundesnetzagentur landesweit 20 Prozent sein. „Man sieht an den Zahlen: Je kälter es wird, desto schwerer fällt es, bei der Heizung zu sparen“, sagt SWK-Vorstand Carsten Liedtke auf Anfrage. Er sieht dennoch in der 15-Prozent-Quote ein Zeichen der Ermutigung: „Wir können diese 20 Prozent schaffen und damit Putin die Stirn bieten, aber die Gaseinsparbemühungen sollten wir alle fortsetzen.“