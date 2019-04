Mahnmal für Homosexuelle : Fabritianum: Vernissage für Mahnmal

Krefeld Die Skulptur erinnert an das Schicksal Homosexueller zur Nazi-Zeit.

(vo) Der Kunstkurs des Fabritianum hat jetzt im Rahmen einer Feierstunde ein Denkmal der Öffentlichkeit präsentiert, mit dem vor allem an das Schicksal und die Ermordung Homosexueller zur Nazi-Zeit erinnert werden soll. Im Zentrum steht eine Figur mit rosa Winkel an der Brust, die sich aus ihrer Vergangenheit befreit. Mit solchen Winkeln wurden Homosexuelle in Konzentrationslagern markiert. Die Figur solle „schwer wirken und unzerstörbar, aber sie weist auch Verletzungen auf: Sie hat die Vergangenheit, Verfolgung, Folter und KZ-Aufenthalt überlebt, sie hat sich nicht unterkriegen lassen“, heißt es in einer Erklärung des Kunstkurses. Die Figur gründet in einer Landkarte von NRW und angrenzenden Bundesländern mit eingebrannten Winkeln; sie markieren die Wohnorte von deportierten Homosexuellen. Sie können ergänzt werden, sobald Informationen über weitere Opfer vorliegen. So werden im November weitere Stolpersteine für homosexuelle NS-Opfer in Krefeld verlegt werden.