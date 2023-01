Interview Schornsteinfeger Was denken Glücksbringer über Glück?

Ulbricht Natürlich lässt sich der Tag auch so überstehen, aber viele Menschen denken genau das. Sehr viele Kunden sind total glücklich, wenn ihr Schornsteinfegertermin auf einen Freitag den 13. fällt. Wir werden oft angesprochen, vor diesen Terminen, ob wir nicht an dem Tag Zeit hätten. Aber leider können wir nicht mehr als arbeiten und an diesen Tagen genauso viele Leute besuchen, wie an anderen Tagen auch [lacht]. Aber in der Tat: Die Freude der Leute ist an diesem Tag groß und das ist auch für uns sehr schön, man könnte sagen, ein Glücksgefühl.