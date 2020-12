Kostenpflichtiger Inhalt: Prozess in Krefeld : Zwei Jahre Haft für einen Autoknacker

Das Krefelder Gerichtsgebäude Foto: Königs, Bastian (bkö)

Krefeld Der 51-Jährige hatte in Parkhäusern und Tiefgaragen in der Innenstadt etliche Autos aufgebrochen. Bei einem Raubzug war er in einem Wagen eingeschlafen und von der Polizei überrascht worden.