Krefeld gedenkt 75 Jahre Grundgesetz Eine Verfassung aus dem Dreck - Liebeserklärungen an das Grundgesetz

Verfassungen sind so etwas wie Liebesbriefe an ein Land - so hat es der Publizist Heribert Prantl einmal formuliert. „Es gibt Verfassungen, die sind geschrieben im Rausch, da hört man die Glocken läuten und die Orgel brausen. So eine Verfassung war die erste deutsche Verfassung, die von deutschen Demokraten 1848 gegen die Könige und Fürsten und ihre Truppen auf den Barrikaden erkämpft und dann im Namen des Volkes von der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche beschlossen wurde.“ Das Grundgesetz sei dagegen in einer Mischung aus Hoffnung und Verzweiflung entstanden. Es sei im Dreck, Schutt und Elend unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstanden. Und doch handele es vor allem von Würde, von Freiheit und Gleichberechtigung.