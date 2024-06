Krefelder Samt- und Seidenrunde Als Herkules das Schwert gegen die Nadel tauschte - Vortrag über Spinnen und Weben in der Malerei

Viele Jahrhunderte lang gehörte das Spinnen von Wolle und das Weben von Textilien zum Alltag in vielen Häusern. Also bot es auch Künstlern Stoff für ihr Werk. Vor allem in der Malerei ist das alte Handwerk abgebildet worden. Meisterwerke gibt es nicht nur aus alter Zeit. Auch Salvador Dali hat sich mit dem Thema befasst. „Spinnen und Weben ‒ das Handwerk in der Malerei durch die Jahrhunderte“, heißt ein Vortrag, den Professor Helmut Jacobs am Mittwoch, 26. Juni, ab 19 Uhr im Rahmen der „Samt- und Seidenrunde“ im Haus der Seidenkultur, Luisenstraße 15, hält.