Überraschende Abweichugen in Krefeld Krefelder Rentenbezieher bekommen eine Milliarde Euro

Knapp eine Milliarde Euro – genau 918,542 Millionen – ist der Betrag, den Krefelder Rentenbezieher im Jahr 2022 bekommen haben. Das teilte das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (IT.NRW) am gestrigen Mittwoch mit. Demnach haben 55.189 Personen in Krefeld eine gesetzliche, private und/oder Betriebsrente bezogen. In der angegebenen Summe seien alle Bezugsarten erhalten, heißt es vom Statistischen Landesamt Nordrhein-Westfalen. Auf den durchschnittlichen Rentenbezieher in Krefeld entfällt eine Jahresleistung von 16.643,57 Euro – das entspricht einer monatlichen Rente in Höhe von 1387 Euro. Damit hat der Krefelder Rentner ein besseres Auskommen als Otto Mustermann in Nordrhein-Westfalen. Im Landesdurchschnitt bekommt der Leistungsbezieher im Mittel 16.300 Euro im Jahr.