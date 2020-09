Krefelder Promenade : Aktion „Stumpf-Sinn“ schafft Kunst-Meile

Krefeld Künstler und Kreative haben die abgesägten Bäume auf dem Promenadenstück fantasievoll gestaltet. Dem Stumpfsinn des Vandalismus setzen sie sinnhafte Ideen entgegen.

„Adam“ hat die Promenade im Blick. Damit ihm nicht entgeht, wenn sich Zerstörer ans Werk machen, trägt er eine Brille. „Adam“ ist der Empfangsbote einer kleinen Skulpturenmeile, die an der Trasse zwischen Oberdießemer Straße und Weiden entstanden ist. Die fröhliche Figur ist ein Bekenntnis engagierter Krefelder gegen Vandalismus. Zur Erinnerung: Vor Eröffnung des ersten Teilstücks der Promenade, die von Forstwald bis Uerdingen gehen soll, hatten Unbekannte die frischgepflanzten Bäume so beschädigt, dass sie abgesägt werden mussten. Das Stadtmarketing hatte zur Kreativität eingeladen und Künstler, Bürger, Vereine und ganze Familien haben 22 der 28 Baumstümpfe bereits in kleine Kunstwerke verwandelt – die restlichen folgen in den kommenden Tagen. Aus dem Stumpfsinn der Zerstörung wurde ein neuer Sinn für die Stümpfe.