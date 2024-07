Bewegungskonzept in Krefeld „Kawuppdich“ bringt Schwung in die Kitas

Das Problem ist nicht neu: Kinder bewegen sich zu wenig, und das macht sie auf Dauer krank. Um schon ganz früh Lust an Sport zu wecken, haben sich zehn Krefelder Kindertageseinrichtungen in den vergangenen zwei Jahren dem Bewegungs- und Gesundheitsprojekt „Kawuppdich“ angeschlossen. Das Konzept zielt auf die strukturierte Integration von passgenauen Sportangeboten in den Kita-Alltag. Nun wurden die Pilot-Einrichtungen als „Kawuppdich“-Kitas zertifiziert.