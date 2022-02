Förderprogramm in Krefeld : Weniger Miete - weniger Leerstand

Patricia Glich-Drissen, Maria Grimmer, Janice Maclang, Ruth Breitenstein und Claire Neidhardt sind froh, Leben in den Leerstand zu bringen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das Förderprojekt von Stadt und Land läuft gut an: Bei „Platz für Deine Visionen“ zahlen Künstler und Kreative nur einen Bruchteil der üblichen Miete. Vor allem in Uerdingen bringt das Belebung in leer stehende Ladenlokale.