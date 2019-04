Erste Auszeichnungen vergeben : Krefelder Preisträger bei „Jugend forscht“

Krefeld Vier Krefelder Nachwuchsforscher haben beim Wettbewerb „Jugend forscht“ auf Landesebene Preise gewonnen. Ihre Projekte präsentierten sie am Mittwoch bei der Bayer AG in Leverkusen.

(oli) Beim NRW-Landeswettbewerb „Jugend forscht“ haben Schüler aus Krefeld vordere Plätze belegt. In der Kategorie „Geo- und Raumwissenschaften“ wurde Elsa Marie Strauß vom Gymnasium Fabritianum Zweite mit ihrer Arbeit: „Nichts als Sand? Untersuchung der Sandablagerungen an der ,Terrassenkante‘ in Krefeld“. Sie beschreibt ihr Projekt so: „Was zunächst langweilig klingen mag, stellt sich doch als wesentlich interessanter dar, als man denkt. Obwohl die Sandablagerung in der Nähe der Inrather Straße in Krefeld die nachrömische Besiedlung, vor allem durch Bauern, stark beeinflusst hat, ist die Herkunft dieser Ablagerung nicht hinreichend bestimmt. Eines jedoch ist sicher, die aktuellen Winde, hauptsächlich Westwinde, können den Sand nicht an Ort und Stelle abgelagert haben. Um der Sache auf den Grund zu gehen, entnahm ich daher an besagter Stelle Proben. Anschließend untersuchte ich diese im Labor, um herauszufinden, ob es sich um eine fluviatile, marine, glaziale oder äolische Ablagerung handelt, und möglicherweise Rückschlüsse auf den Ursprungsort ziehen zu können. Dazu eignen sich verschiedene Methoden wie eine Korngrößenanalyse, eine Untersuchung der Morphologie der Körner oder eine geomorphologische Analyse des umliegenden Gebiets.“

In der gleichen Kategorie erhielt Anna König vom Berufskolleg Vera Beckers einen mit einem Jahresabonnement der Zeitschrift P.M. verbundenen Sonderpreis. Sie hatte die Arbeit: „Tödliche Luft – dem Feinstaub auf der Spur“ eingereicht. „Die Luftverschmutzung findet sich fast täglich in den Nachrichten wieder und ist eines der meist diskutierten Themen in der Politik. So stellt sich die Frage: Wie gefährlich ist die Luft in meiner Umgebung? Ich spezialisiere mich auf Feinstaub, da dies neben Stickstoffdioxid die größte Herausforderung der Luftreinhaltung ist. Diese mikroskopisch kleinen Partikel dringen in die Lunge ein und verursachen Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems und Lungenkrebs. Allein an den Folgen von verkehrsbedingten Emissionen (Abgase, Abrieb von Bremsen, Abnutzung von Reifen) sterben in Deutschland knapp 7000 Menschen pro Jahr. Das sind doppelt so viele Todesfälle, wie durch Verkehrsunfälle zu beklagen sind. Mittels Feinstaubsensoren messe ich sechs Monate lang die Feinstaubwerte an meiner Schule sowie an einem Kindergarten in Krefeld. Ziel ist zu erkennen, wie gefährlich der unsichtbare Feind im Alltag ist und bei welcher Wetterlage sowie zu welchen Tageszeiten die Luft besonders belastet ist“, sagt sie zu ihrer Arbeit.