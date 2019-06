Kultur in Krefeld : Das Vermächtnis des Jürgen Sauerland-Freer

Jürgen Sauerland-Freer in der Villa Merländer mit einem Bandoneon. Das Festival für das Ur-Krefelder-Instrument liegt ihm am Herzen. Foto: Sven schalljo

Krefeld Analyse „Kultur als Stadtpolitik“ heißt ein Papier der Verwaltung zur Situation der Kultur in Krefeld: Eine Kulturachse zwischen Theaterplatz und Rathaus, Kultur als harter Standortfaktor und eine verlässliche Kultur-Rahmenplanung sind dort aufgeführt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Diederichs

Der Theaterplatz ist ein Schandfleck im Krefelder Innenstadtplan. Eine Kulturachse, die vom Theater bis zur Volkshochschule am Von-der-Leyen-Platz reicht, könnte das Image aufwerten. Die Künstler der Stadt müssten aktiv ins Stadtbild eingreifen, um die Attraktivität wieder herzustellen: Das ist ein Ergebnis aus der Bestandsaufnahme zur Kultur in Krefeld, die Jürgen Sauerland-Freer jetzt vorgelegt hat. Die „Wieder-Aneignung öffentlicher Räume durch Kultur“ ist darin verbrieft.

Drei Jahrzehnte lang hat Sauerland-Freer der städtischen Kulturarbeit in Krefeld seinen Stempel aufgedrückt, 20 Jahre lang als Leiter des Kulturbüros. Er war ein Choreograf aller künstlerischen Sparten, aufgeschlossen für Ideen, aber er machte keinen Hehl daraus, dass der zeitgenössische Tanz sich in seinem Herzen einen besonderen Platz erobert hat. Die Festivals „Move“ und „Move in Town“ hat er initiiert, Krefeld zur namhaften Bühne für die Tanzszene NRW gemacht – aber auch für Puppentheater und das Bandoneon. Das Mantra der Kulturförderer „Fördern, was es schwer hat“, hat er verinnerlicht, mit langem Atem umgesetzt. Seinen Ruhestand hat er hinausgezögert im Dienste der Sache. Und jetzt hat er, obwohl tatsächlich aus dem Dienst verabschiedet, ein letzte großes Papier vorgelegt: zehn Seiten, die durchaus das Gütesiegel „Manifest“ vertragen und nicht nur für seine Amtsnachfolgerin Gabriele König ein großes Erbe sind. Unter dem Titel „Kultur als Stadtpolitik“ hat er – fußend auf dem gleichnamigen Positionspapier des Deutschen Städtetages – die Kultur in Krefeld auf den Prüfstand genommen und im Auftrag der SPD die Entwicklungen gezeigt, die die Kultur in Krefeld seit 2006 genommen hat. Damals hat es ein Positionsapier gegeben, das von Einsparzwängen bestimmt gewesen war.

info Zur Entstehung des Positionspapiers Der Deutsche Städtetag hat am 22.September 2015 sein Positionspapier „Kultur als Stadtpolitik“ herausgegeben. Der Krefelder Stadtrat hat am 31. Oktober 2016 die Verwaltung mit einem Krefelder Papier beauftragt.

Nach wie vor steht im Mittelpunkt das „lebensweltliche Konzept einer Kultur als Lebensform“, die „Fragen von Persönlichkeitsentwicklung und -entfaltung, Gemeinwohlorientierung, Daseinsvorsorge, Kulturpflege sowe eine Kultur für alle mit allen“ behandelt. Was nach Sonntagspredigt klingt, ist die Voraussetzung, um die Krefelder Kulturlandschaft auf ihre Ansprüche und Erfolge sowie auf künftige Aufgaben abzuklopfen.

Das sind die Arbeitsfelder:

„Kulturpolitik ist gestaltende Entwicklung der Stadt“

Kultur manifestiert sich nicht nur als wirtschaftlich harter Standortfaktor, der auch auf die Wirtschaft wirkt. Sie befähigt zum interdisziplinären und ressortübergreifenden Handeln, wie es für die Entwicklung der Stadt unabdingbar sei, aber sie müsse frei von jedweder Instrumentalisierung bleiben. Dass der Oberbürgermeister mit der Übernahme des Kulturdezernats die Kultur zur Chefsache gemacht hat, ist ein Beleg für die Bedeutung.

Eine besondere Strahlkraft gibt es im öffentlichen Raum, wenn Kunst oder Performances Plätze aus einer anderen Perspektive erfahrbar machen. „Move in Town“ ist ein Vorzeige-Beispiel. Tanzcopmpagnien, die Autobahnbrücken oder Platanenhaine zur Erlebniskulisse machen, sind spektakulär. Die Leerstände in den Innenstadt-Geschäften haben aber weder temporäre Kunstausstellungen noch aufshenerregnde Theateraktionen bisher auffangen können. Die Kultur braucht dauerhaft nutzbare Spielorte. Sauerland-Freer nennt die Kulturachse von Theater- bis Rathausplatz, die „in Kürze realisiert werden soll“. Initiativen von Künstlern sollten sich in Eigeninitiative oder mit einem öffentlichen Auftrag „betont kritisch“ mit Krefelds öffentlichen Räumen auseinandersetzen. Das klingt verheißungsvoll. Es darf aber nicht daran scheitern, dass für die Kunst kein Budget eingerichtet wird. Jedes Planungsgutachten kostet mehrere Zehntausend Euro. Und: Ein Bekenntnis zum Kulturort Theaterplatz bedeutet auch, dass die Stadt das Problem mit der Drogenszene zuerst lösen muss.

„Kulturelle Bildung als Teil ganzheitlicher Bildung ist ein strategisches Handlungsfeld“: Kulturrucksack, Leseförderung, Theater- und Museumspädagogik, Musikschulangebote an Schulen: Das Feld hat Krefeld bereits sorgfältig bestellt. Das Kulturbüro, das die Angebote federführend koordiniert, ist für seine Konzepte mehrfach vom NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft ausgezeichnet worden. es gab sogar Preisgelder von 30.000 und 10.000 Euro. Den Anspruch aller von der Kindheit an auf kulturelle Bildung ist unumstritten. Die Entscheidung, Kindern und Jugendlichen kostenlosen Eintritt in die Museen zu gewähren, ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Das darf dann allerdings nicht den Instituten als „Mindereinnahmen“ angelastet werden.

Besondere Angebote bedürfen nicht nur besonderen Einsatzes, sondern auch finanzieller Förderung. Die Musikschule geht mit ihren Angeboten in „multifunktional nutzbare Räume“ in den Stadttteilen, macht also Orte, die alle aus anderen Zusammenhängen kennen, als Kulturstätte erlebbar, um die zu erreichen, denen der Weg in die Institute zu weit ist. Auch die Theater gehen raus in Schulen, Kitas, Jugendzentren. Ein Programm, das auch auf freie Künstler erweitert werden könnte.