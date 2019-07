Strandeinsatz mit einem Kollegen der Guardia Civil: Am 1. Juli kletterte die Krefelder Polizistin Tais Martinez Canamero in den Flieger in Richtung Mallorca. Neben der Dienstwaffe und deutscher Uniform waren auch Schlagstock und Schutzweste mit im Gepäck. Die Aufgabe: Gemeinsame Einsätze mit den Kollegen der Guardia Civil in Gebieten, wo das Touristenaufkommen besonders hoch ist. Foto: Polizei Krefeld