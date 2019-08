Wespennester entfernt : Polizei warnt vor betrügerischen Kammerjägern

Krefeld Zwei Krefelderinnen zahlen 1300 und 1450 Euro für die Beseitigung jeweils eines Wespennestes. Das meldeten sie der Polizei.

Die Rechnungen in Höhe von 1300 und 1450 Euro jeweils für die Entfernung eines Wespennestes schien den beiden Krefelderinnen dann doch stark überhöht. Zu ihrem Leidwesen kam diese Erkenntnis erst, nachdem sie bereits per EC-Karte bezahlt hatten. Das teilte die Polizei in Krefeld am Dienstag mit. Demnach habe sie am Montag „zwei Fälle von betrügerischen Kammerjägern registriert“, die überhöhte Preise für die Entfernung von Wespennestern abgerechnet haben. In beiden Fällen recherchierten die beiden betroffenen Krefelderinnen über eine Suchmaschine im Internet nach einem Kammerjäger. Anschließend vereinbarten sie über eine Hotline einen Termin noch am selben Tag.