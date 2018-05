Diebe beim Friseur: Krefelder Polizei nimmt vier Einbrecher fest

Krefeld Die Polizei hat Pfingstsonntag vier Männer festgenommen, die zuvor in einen Friseursalon an der Evertsstraße eingebrochen waren.

Eine Zeugin hatte das Quartett bei dem Einbruch beobachtet und die Polizei informiert. Wie die Behörde gestern mitteilte, beobachtete gegen 8.30 Uhr eine Anwohnerin zwei Männer, die sich verdächtig an dem Fenster des Geschäfts an der Evertsstraße zu schaffen machten. Das Duo entfernte sich zunächst über die Breite Straße in Richtung Marktstraße, ehe es nach einigen Minuten in Begleitung zweier weiterer Personen zurückkam.