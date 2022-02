Entscheidung im Krefelder Kulturausschuss : Kulturförderung legt den Fokus auf Stadtmitte

„150.000 Euro sind ein Pfund für die freie Kulturszene“ sagt Anke Drießen-Seeger (SPD) Foto: SPD Krefeld

Krefeld Es geht um einen Fördertopf von 150.000 Euro. Die SPD verspricht bei der Projektauswahl Fingerspitzengefühl. Die CDU wurde mit ihrem Antrag überstimmt. Der Disput im Kulturausschuss drehte sich um ein einziges Wort.

Von Petra Diederichs

An neun Buchstaben schieden sich die Geister: Im Kultur- und Denkmalausschuss ging es um den Krefelder Kulturförderfonds 3.0, der die freie Kultur in diesem Jahr mit 150.000 Euro unterstützen soll - und vorrangig Projekte in der Stadtmitte fördert. „Vorrangig“ - das ist der Stein des Anstoßes. Denn die CDU wollte diese Einschränkung nicht mittragen, sondern die Förderung für das gesamte Stadtgebiet und die Stadtteile festgeschrieben sehen. Bei der Abstimmung am Mittwoch Abend enthielten sich Christdemokraten, der Antrag der haushaltstragenden Fraktionen von SPD, Grünen und FDP wurde mit Mehrheit angenommen.

„150.000 Euro Fördersumme sind ein Pfund für die freie Kulturszene“, sagt Anke Drießen-Seeger, kulturpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. „Wir schaffen eine finanzielle Möglichkeit zur Unterstützung der von der Pandemie gebeutelten Kulturschaffenden und bauen Barrieren im Zugang zur Kultur ab.“ Sie sei erstaunt über die Position der CDU, die vor der Sitzung „noch vollmundig angekündigt“ habe, die Förderrichtlinien abzulehnen, sich dann aber enthalten habe. Im CDU-Antrag zum Haushalt, der als Tischvorlage kam, suche man „ein Programm zur Förderung der freien Kulturszene jedoch vergeblich“, so Anke Drießen-Seeger. „Wer ein Förderprogramm in Höhe von 150.000 Euro abgelehnt und keine eigenen Ideen oder Initiativen eingebracht hat, dann aber die Förderkriterien kritisiert, ja sogar die Vielfalt der Kulturszene in ganz Krefeld in Gefahr sieht und sich damit als Verteidiger der Kulturlandschaft hochstilisiert, der handelt populistisch und ist ganz sicher kein verlässlicher Unterstützer der Krefelder Kulturszene“, sagte sie.

Die Kulturlandschaft in Krefeld könne sich auf das verlassen, was zugesagt sei, so Drießen-Seeger. „Der Kulturfonds 3.0 soll vorrangig, aber eben nicht ausschließlich, der freien Kulturszene in der Stadtmitte zu Gute kommen.“ Die Auswahl der zu fördernden Maßnahmen und Projekte werde über eine Jury erfolgen, die „ganz gewiss mit Fingerspitzengefühl und Sensibilität entscheiden werde“.

Auf dieses Fingerspitzengefühl setzt auch die CDU. „Ich kenne die Menschen in der Jury und vertraue auf das gute Augenmaß. Ich hoffe sehr, dass sie bei den Entscheidungen auch diese Worte noch im Ohr haben werden“, sagt Ingeborg Müllers, kulturpolitische Sprecherin der Christdemokraten. „Wir haben uns enthalten, weil wir die Förderung im Prinzip wollen. Die ist wichtig für die Kulturschaffenden und die Techniker und alle, die daran hängen, damit wir auch nach Corona noch eine lebendige Kultur in Krefeld haben“, sagt sie. Doch den Fokus auf die Innenstadt habe man nicht mittragen wollen. „Das ist ein falsches Zeichen. Die Stadtteile haben eine Belebung ebenso verdient.“ Um die Innenstadt zu beleben, gebe es auch andere Fördertöpfe.