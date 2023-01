Arbeitnehmervertreter Daniel Boecken mit dabei Outokumpu-Betriebsrat diskutiert mit CDU-Boss Friedrich Merz in Berlin

Der Verberger Daniel Boecken ist Betriebsratsmitglied im Werk des finnischen Stahlkonzerns Outokumpu an der Oberschlesienstraße in Krefeld und Mitglied der örtlichen CDU – gleichsam doppelt qualifiziert, um an einer Gesprächsrunde im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin mit dem Oppositionsführer im Deutschen Bundestag – Parteikollege Friedrich Merz – teilzunehmen. Die CDU hatte parteinahe Betriebsräte aus ganz Deutschland zu einer Konferenz in Berlin ins Konrad-Adenauer-Haus eingeladen.