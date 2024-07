FDP-Bundestagsabgeordneter und Haushaltspolitiker Otto Fricke spielt zentrale Rolle bei Finanzierung für Erhalt des Goethe-Hauses

Als Kulturinteressierter und Literaturbegeisterter reibt man sich die Augen: Die FAZ berichtet, dass der Bund eine Zusage über 17,5 Millionen Euro zur 35 Millionen Euro teuren Sanierung des Goethe-Hauses in Weimar zurückgezogen haben soll. Soll das Haus allen Ernstes dem Verfall preisgegeben werden? Der Betrag ist vergleichsweise überschaubar für den Bund: Selbst die Sanierung des Stadtwaldhauses in Krefeld schlägt mit 14,6 Millionen Euro zu Buche, ein Kilometer Autobahn kostet in Deutschland 28,6 Millionen Euro. Der Krefelder Otto Fricke, FDP-Bundestagsabgeordneter und Haushaltspolitiker, spielt im Hintergrund eine wichtige Rolle im Ringen um diesen Zuschuss: „Um das ganz klar zu sagen: Das Goethe-Haus in Weimar ist ohne jeden Zweifel ein Denkmal von nationaler Bedeutung. Die Zusage des Parlaments steht. Ich bin in guten Gesprächen mit dem Land Thüringen und der Klassik Stiftung Weimar und sehr optimistisch, dass das Geld fließt.“