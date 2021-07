Tatverdächtiger in U-Haft : Krefelder nach Messerattacke in Klinik gestorben

Krefeld/Oberhausen Der 27 Jahre alte Mann aus Krefeld hat die Messerattacke nicht überlebt. Er ist an den Folgen der lebensgefährlichen Stichverletzungen gestorben. Das meldete die Staatsanwaltschaft Duisburg in einer gemeinsamen Erklärung mit der Polizei Essen.

Der Tatort war in Oberhausen. Aus noch unbekanntem Motiv hat ein 28 Jahre alter Tatverdächtiger in Oberhausen-Osterfeld auf einen Mann aus Krefeld eingestochen und ihn dabei tödlich verletzt. Die Polizei Oberhausen und die Polizei Essen waren am Freitag in den frühen Morgenstunden alarmiert worden. Kurz vor 2 Uhr erreichte die Leitstelle der Polizei Oberhausen über den Notruf der Hinweis auf den tätlichen Angriff. Sofort eilten Streifenwagen zur Bottroper Straße und trafen dort auf das lebensgefährlich verletzte 27-jährige Opfer sowie zwei Zeuginnen. Der mutmaßliche Täter flüchtete vor Eintreffen der Polizei vom Tatort. Noch in der Nacht wurde die Mordbereitschaft aus Essen alarmiert. Der zunächst flüchtige Tatverdächtige wurde als 1,85 Meter groß, mit Brille, rotem Haar und dunklem T-Shirt beschrieben. Im Zuge der Ermittlungen sei er an der Mülheimer Straße widerstandlos und unverletzt festgenommen worden, so ein Sprecher Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.