Konzerte in Krefeld : Musik-Urgesteine gründen neue Band: Trioflieger

Krefeld Musik und die Liebe zu Winnetou verbindet sie: Am Freitag, 25. September, stellt sich die Band um Frank Flieger und Joachim Watzlawik im Pförtnerhaus im Stadtwald vor.

Vier gestandene Musiker machen noch mal was Neues: Trioflieger. Die neue Band spielt am Freitag, 25. September, im Pförtnerhaus im Stadtwald. Die Geschichte beginnt – wie so viele kreative Ideen – im Café an der Tannenstraße: Dort kamen Frank Flieger und Joachim Watzlawik ins Gespräch und entdeckten viele Gemeinsamkeiten. Beide sind Urgesteine der Krefelder Musikszene: Flieger als Sänger und Gitarrist in mehreren bekannten Krefelder Bands und Watzlawik seit vielen Jahren als Schlagzeuger der Jackpot Bluesband. Und: Beide lieben die „Winnetou“-Filme aus den 1960er Jahren.