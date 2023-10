Krefelder Museen kooperieren Krefeld und Venlo machen den November zum Museumsmonat

So funktioniert der Bustransfer am 11. und 12. November: Der Bus fährt von Krefeld nach Venlo um 11 Uhr am Hauptbahnhof los, die Rückkehr ist für 17.30 Uhr geplant. Die Anzahl der Teilnehmenden pro Bus ist begrenzt, eine Anmeldung per E-Mail an info@limburgsmuseum.nl erforderlich. „Interessierte geben bitte an, für welchen Tag und welchen Bus und mit wie vielen Personen sie teilnehmen möchten“, teilt die Stadt mit. Eine Reservierung ist erst dann endgültig, wenn sie bestätigt ist. Das Gesamtangebot der teilnehmenden Museen steht unter www.museummaand.eu.