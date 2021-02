Kostenpflichtiger Inhalt: Krefelder Maler Lothar Braun wird 90 : Der Retter der weißen Fassaden

Ein Ästhet durch und durch: Lothar Braun in der Bibliothek seines denkmalgeschützten Hauses an der Uerdinger Straße. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Lothar Braun ist Ästhet - in der Malerei und wenn es um seine Stadt geht. In seinen Bildern fängt er das magische Licht Griechenlands ein. In Krefeld hat er sich für den Erhalt der Uerdinger Straße als Allee stark gemacht. Am 9. Februar wird er 90 Jahre.