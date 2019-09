Krefeld : Linke-Ratsfrau glänzt auf Biennale in Venedig

Krefeld Julia Suermondt, die für die Partei „Die Linke“ im Krefelder Rat sitzt, ist bei einem der bedeutendsten Film-Festivals der Welt vertreten: Sie hat den Schnitt für einen Film über den Regisseur Edgar Reitz besorgt.

Es ist wohl der Höhepunkt ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn: Die Krefelder Linke-Ratsfrau Julia Suermondt (38) ist bei den Filmfestspielen der Biennale in Venedig vertreten – nicht als Fan, nicht als Kino-Zuschauer, sondern als wesentliche Mitautorin eines Film-Porträts über den Regisseur Edgar Reitz. Reitz ist mit seiner „Heimat“-Reihe eine europäische Berühmtheit geworden und hat auch in anderer Hinsicht Kino-Geschichte geschrieben. Suermondt hat den Film mit dem Titel „800mal einsam. Ein Tag mit dem Filmemacher Edgar Reitz“ geschnitten. Am Tag vor ihrem Abflug nach Venedig sagte sie unserer Redaktion: „Eigentlich ist mir dieser Hype um die Biennale nicht so wichtig, aber jetzt fange ich doch so langsam an, mich zu freuen.“ Zu Recht: Der Film wird in Venedig als Wettbewerbsbeitrag mit acht Produktionen in der Kategorie „Dokumentarfilm über das Kino“ konkurrieren. Edgar Reitz war bei der Weltpremiere am Freitag anwesend.