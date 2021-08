Bundestagswahl 2021 : Krefelder Linke-Kandidatin stellt Klimapolitik ins Zentrum

Krefeld Die Krefelderin Julia Suermondt tritt für Klimaschutz mit sozialer Gerechtigkeit ein: Die Kosten dürften nicht die Preise für Heizen, Benzin und Nahrung steigern.

In wenigen Wochen steht die Bundestagswahl an. Wir stellen die Kandidaten vor, die in Krefeld antreten. Dazu zählt Julia Suermondt: Die 39-Jährige kandidiert im Wahlkreis 110 (Krefeld I - Neuss II) für die Linke (mit Jüchen, Korschenbroich, Meerbusch und Kaarst). Suermondt, die als Film­editorin arbeitet, ist in Krefeld zu Hause und dort seit 2014 Ratsfrau. Ihr Ziel ist es, auch denen eine Stimme zu geben, die in der Gesellschaft wenig Beachtung finden. In Krefeld setzt sich ihre Fraktion etwa für Hilfsangebote ein, die sich an Obdachlose und Drogenabhängige richten, wie für die Einrichtung eines Drogenkonsumraums.