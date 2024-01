FDP wünscht Sondersitzung des Ratsausschusses Krefelder Liberale möchten Flüchtlinge schneller in Arbeit bringen

Die Integration nach Deutschland eingewanderter Menschen in den Arbeitsmarkt ist laut Bundesamt für Statistik von einer Vielzahl von Rahmenbedingungen abhängig. Eingewanderte aus anderen EU-Staaten profitierten von der Arbeitnehmerfreizügigkeit und vergleichbarer beruflicher Qualifikation, die schneller anerkannt werde. Bei ihnen sei auch die Aufnahme einer Beschäftigung häufiger das Hauptmotiv für die Zuwanderung. Der Anteil der Erwerbstätigen in dieser Gruppe liege unabhängig von der Aufenthaltsdauer in Deutschland auf einem sehr hohen Niveau. Für alle anderen betrachteten Gruppen von Einwanderern, etwa aus dem Nahen und Mittleren Osten oder Afrika, sei eine umfassende Arbeitsmarktintegration ein längerfristiger Prozess. So sei etwa bei Eingewanderten mit Fluchthintergrund die Arbeitsmarktintegration erschwert. Die Erwerbstätigenquoten fielen dementsprechend insbesondere in den ersten Jahren nach der Einwanderung deutlich geringer aus.