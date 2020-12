Aktion „Krefelder Leuchten“ : Adventliche Installationen mit Licht

Die Besucher der Innenstadt haben in vielen leer stehenden Ladenlokalen Künstlerisches zu entdecken. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das Stadtmarketing Krefeld will gemeinsam mit einigen Künstlern unter der Organisation des Vereins Provinzgiganten die Stadt mit dem Programm „Krefelder Leuchten“ optisch und atmosphärisch aufwerten.

Gleich mehrere Events in der Krefelder Innenstadt fallen in diesem Jahr corona-bedingt aus: Ob der Weihnachtsmarkt, der Besondere Weihnachtsmarkt oder das beliebte „Einkaufen bei Kerzenschein“: Den Einzelhändlern fehlen die Events, um Kunden in die Innenstadt zu locken. Darum entschied das Stadtmarketing Krefeld, gemeinsam mit einigen Künstlern unter der Organisation des Vereins Provinzgiganten, die Stadt mit dem Programm „Krefelder Leuchten“ optisch aufzuwerten und für viel Atmosphäre zu sorgen.

„Wir wollen vor allem in den Leerständen dafür sorgen, sie besser wirken zu lassen. Insgesamt wollen wir bewirken, dass die Innenstadt belebter und bunter daher kommt“, erläutert Oliver Dentges, der mit zu den Organisatoren von künstlerischer Seite zählt. Idee und Hauptverantwortung allerdings sind beim Stadtmarketing verortet. Die leeren Ladenlokale wie im Ziellenbach-Haus, dem Behnisch-Haus oder einigen kleineren Ladenlokalen wurden dabei illuminiert und mit Kunstinstallationen versehen. Diese haben unterschiedliche Themen, aber immer einen weihnachtlichen Bezug. So gibt es beispielsweise hinter dem Schaufenster der Hochstraße 51 die Installation „Leise rieselt der Schnee von gestern“. Dabei stellen Styroporkügelchen Schneeflocken dar, die umher wirbeln. Künstler Manuel Schröder bezeichnet es als „künstlerische Abstraktion des ehemaligen Klimaphänomens Schnee“. Damit thematisiert er nicht nur die Weihnachtszeit, für die Schnee in der klassischen Wahrnehmung durchaus als stilgebend angesehen wird, sondern auch den Klimawandel und den Umgang mit diesem.

Info Krefelder Leuchten im Advent „Krefelder Leuchten im Advent“ heißt das gemeinsame Projekt des Stadtmarketings und der freien Kultur-Szene. Beteiligt sind mehrere Künstler.

Immer wieder zeigen die Darstellungen stilisierte Weihnachtsbäume, oft in den Farben Grün oder Rot beleuchtet. An drei Stellen in der Stadt, unter anderem ebenfalls im Zillenbach-Haus an der Ecke Hoch- und St.-Anton-Straße, sind außerdem große Bildschirme zu sehen, auf denen das Kultürchen jeweils die vergangenen fünf Türchen seines filmischen Adventskalenders zeigt. Außerdem laufen hier kurze Filme des Stadtmarketings.

Haus Ziellenbach ist in ein komplett neues Licht getaucht und zeigt sein ästhetisches Potenzial. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Bei den Krefeldern kommt die Initiative am ersten Tag nur bedingt an. Viele Menschen haben bislang offenbar nichts davon mitbekommen. Zumindest ist die Stadt am Samstag eher schwach besucht, obschon das Wetter gut ist. Bei den Anwesenden kommen die Lichtinstallationen aber, wenn sie ihnen denn auffallen, durchaus gut an. „Mir gefällt es sehr gut. Es ist in meinen Augen eine tolle Idee und verbessert insgesamt die Atmosphäre in der Stadt. Das finde ich insgesamt positiv. Ich finde, die Stadt wirkt damit durchaus festlich“, sagt der Krefelder Guido Stiehl, der gemeinsam mit Gerd, der seinen Nachnamen nicht nennen möchte, das Kunstwerk von Philip Lethen und Philipp Diederich an der Marktstraße 44 bewundert. Gerd stimmt zu: „Es ist in meinen Augen eine wirklich sinnvolle und gute Nutzung der leeren Ladenlokale und wertet die Stadt insgesamt auf. Mir gefällt es sehr gut.“