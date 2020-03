Mode in Krefeld : Krefelder Laufmasche findet statt: vielleicht nur virtuell

Mode in Krefeld

In Containern haben Designer, wie hier Trang Nguyen, bei der „Laufmasche 2018“ ihre Kollektionen präsentiert. Foto: Petra Diederichs

Krefelder Ein virtueller Showroom, eine Mode-Kollektion mit eigener Klopapier-Edition: Das Mode-Event soll stattfinden. Ob digital oder analog, das ist die Herausforderung in Corona-Zeiten.

(ped) Die kleine Containerstadt voller Ideen ist bei ihrem Start vor zwei Jahren bestens angekommen. Deshalb soll es eine Fortsetzung geben: Die „Krefelder Laufmasche“ soll in diesem Jahr stattfinden – inklusive der Verleihung der Goldenen Seidenschleife an einen Nachwuchs-Designer. Daran werde auch das Corona-Virus nichts ändern: „Im Zuge der aktuellen Krise besteht die Herausforderung darin, ein urbanes Format zu übersetzen in eine Veranstaltung, die Menschen zu einem Thema zusammenbringt, ohne sie physisch zusammen zu bringen“, sagt Claire Neidhardt, stellvertretende Leiterin des Krefelder Stadtmarketings. Deshalb wollen das Stadtmarketing und seine Netzwerkpartner „im Einklang mit dem aktuellen Geschehen kreative Lösungen“ finden. Dass bedeutet: Sowohl die Nachwuchsdesigner als auch die Krefelder sollen eine Plattform bekommen für Präsentation und Austausch. Dabei sei ein virtueller Showroom denkbar oder eine „fahrbare Ausstellung“, sogar eine Mode-Kollektion mit eigener Klopapier-Edition schließen die Veranstalter nicht aus.