Schaltkreuzritter Vespa Club aus Krefeld Krefelder kurven mit Kult-Roller durch die Landschaft

Das Erscheinen einer Wespe oder sogar mehrerer Wespen stößt in der Regel bei Groß und Klein auf wenig Begeisterung. Manche reagieren sogar allergisch. Beim Krefelder Leif Sturm ist das anders: Er liebt seine Wespen – gleich acht Exemplare hat er in seiner Garage im Kliedbruch stehen. Wespe, so nannte der Italiener Enrico Piaggio den in seinem Auftrag nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelten und gebauten Motorroller Vespa (italienisch für Wespe). Das Gefährt erlangte in den 1960-er Jahren Kultstatus in Europa. Inzwischen gibt es eine Renaissance in der Beliebtheit bei jungen Leuten.