Krefelder Kunstmuseen Tom Taschenmesser singt in der Museums-Bar

Tom Taschenmesser erzählt in seinen Liedern Geschichten von den Verlorenen und Vergessenen, von denjenigen, die oft unsichtbar bleiben und mit denen man sich doch leicht identifizieren kann. Beim Kunst-Impuls der Krefelder Kunstmuseen am Donnerstag, 5. Oktober, bildet der Indie-Sänger den musikalischen Höhepunkt. Von 17 bis 21 Uhr ist das Kaiser-Wilhelm-Museum am Joseph-Beuys-Platz bei freiem Eintritt zu besuchen. Die Abendöffnung im „Museum des Jahres 2022“ wird durch die Unterstützung der Stadtwerke Krefeld SWK und der Sparkasse ermöglicht.