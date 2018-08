Krefelder Kunstmuseen: Ferienworkshops für Kinder im Kaiser-Wilhelm-Museum

Krefeld Im Kaiser-Wilhelm-Museum können Kinder in den Ferien Kunst mit allen Sinnen erleben.

(ped) In den Ferien kann es im Museum ganz schön spannend werden. Die Kunstmuseen Krefeld bieten in diesen Sommerferien im Kaiser-Wilhelm-Museum verschiedene Kunst- und Bastelkurse für Kinder an. In der zweiten Ferienhälfte vom 14. bis zum 17. August lernen die Kinder Kunstwerke kennen, die man sogar riechen kann, zum Beispiel eine Kaffeeskulptur von Jannis Kounellis oder Gewürzkästen von Dieter Roth. Die Kinder arbeiten mit ungewöhnlichen Materialien. Das Angebot heißt „Riechen, Schmecken, Tasten, Sehen“ und läuft Dienstag, 14. August, bis Freitag, 17. August, von jeweils 11 bis 14 Uhr. Die angesprochene Altersgruppe liegt zwischen fünf und acht Jahren. Kosten: 40 Euro. Die Leitung hat Sybille Gröne.