Kunst in Krefeld : Kunstmuseum erobert den Joseph-Beuys-Platz

Krefeld Beim Kunst-Impuls am Donnerstag, 1. Oktober, gibt es zahlreiche Angebote auf dem Vorplatz. Der Höhepunkt ist ein Auftritt der Krefelder Band „Westsee“.

(ped) Beim Kunst-Impuls öffnen sich die Museen mit populären Angeboten, um ein größeres Publikum für die Kunst zu interessieren. Jetzt geht das Museum sogar ganz vor die Tür. Am heutigen Donnerstag, 1. Oktober, steht die Veranstaltung unter dem Motto „Kunst nimmt Platz“. Corona geschuldet ist die Veranstaltung in zwei Zeiträume von 17 bis 18.45 Uhr und von 19.15 bis 21 Uhr aufgeteilt.

Das Motto ist wörtlich zu nehmen. Gemeint ist der gerade fertiggestellte Joseph-Beuys-Platz vor dem Kaiser-Wilhelm-Museum. „Wir freuen uns außerordentlich“, sagt Museumleiterin Katia Baudin, „dass wir diesen großen Platz gerade in diesen besonderen Zeiten haben und nutzen können. Das gibt uns die Möglichkeit, unsere beliebte monatliche Abendöffnung mit Programm wieder stattfinden zu lassen.“ Vieles an diesem Abend wird auf dem Platz stattfinden, insbesondere die Auftritte der Krefelder Band „Westsee“, Essen und Trinken und auch einige Führungen.

Der Museumshof wird zur Werkstatt, wo Besucher kleine schmucke Kunstwerke zum Tragen und Anhängen herstellen können. Für viele ist der Auftritt der Band „Westsee“ – mit Mike Pelzer, der schon vor Jahren und derzeit wieder mit „M. Walking on the Water“ erfolgreich ist, der Höhepunkt des Abends. „Zusammen mit seinen Bandkollegen Frank Bruns und Peter Cladders hat er ebenso kraftvolle wie melancholische, kluge und einfühlsame Indie-Folk-Pop-Songs in deutscher Sprache geschrieben und arrangiert. So besingt Pelzer zu Polka-Rhythmus das Durcheinander der Gedanken im eigenen Kopf, schafft Parabeln auf das endlose Wettrennen um Fortschritt und Wohlstand ebenso wie Bilder der zwischenmenschlichen Nähe und Entfremdung“, heißt es von den Veranstaltern.