Krefelder Künstler : Krefelder Hochsitz für den Kunstpalast

Krefeld Die Ausstellung „Die Große“ im Düsseldorfer Museum Kunstpalast zeigt erstmals auch Skulpturen und Installationen im Außenbereich. Ein Blickfang ist der Hochsitz von Monika Nelles. Eine Variante war im vergangenen Jahr bei der Rhine Side Gallery am Uerdinger Rheinufer zu sehen.

Drinnen wirkt der Holzraum geräumiger als der Blick von außen vermuten lässt. Gerade Linien und Symmetrien werden gebrochen, so malt das Licht, das von außen einfällt, nicht so leicht kalkulierbare Muster. Blaue Farbstreifen auf dem Holz sind von der Künstlerin festgehaltene Schatten. Spuren aus einer anderen Zeit. Neu ist ein kreisrunder Ausschnitt in der Decke. „Mein Pantheon“, nennt Nelles ihn. üppig ergießt sich so bei klarem Himmel das Sonnenlicht in den Raum. „Wer es wirken lässt, bekommt ein Empfinden für Raum und Zeit“, sagt Nelles. Innehalten an einem Ort, an dem man Raum und Zeit enthoben ist, das ist Nelles’ Anliegen. „Kunst im öffentlichen Raum ist ein besonderes Angebot, das alle Menschen anspricht. Zumal, wenn es Kunst für eine temporäre Zeit ist: Sie lässt einen gewohnten, vertrauten Ort anders wirken. Der Betrachter kann, wenn er will, für kurze Zeit seinen Zeitplan ändern und sich auf etwas einlassen, seine Gewohnheiten durchbreche. Vielleicht etwas in Frage stellen, was als selbstverständlich galt. Vielleicht entdeckt man einen unbekannten Fleck.“ Kunst im öffentlichen Raum entdecken immer mehr Städte als Chance, den Blick zu verändern auf gewohnte Strukturen. „Und als Möglichkeit, ein nicht vorsortiertes Publikum anzusprechen – ohne Eintritt“, sagt Nelles. Nicht auf die geschulten Blicke von Museumsgängern, sondern auf die Spontaneität von Passanten zielt sie. Und auf die Wiederentdeckung von Werten, die verloren zu gehen drohen. „Ein kleiner Raum, in dem man allein mit sich ist, sich selbst erleben kann und aushalten muss – wo gibt es das noch außer im Kloster und im Gefängnis. Telefonzellen sind verschwunden und die klassische Nasszelle gibt es nicht mehr.“ Sie hat einen Ort geschaffen, an dem man alleine sitzen und so viel Welt zulassen kann, wie man möchte. Zumindest bis zum 4. August.