Malaktion in Krefeld : Der Osterhase stellt sich auf Corona ein

Malaktion in Krefeld

Krefeld Die Künstlerin Mauga Houba-Hausherr hat ihre Gedanken zum Thema Ostern, Hase und Corona zu Papier gebracht – zum Ausmalen oder Weiterdenken.

Die Ausgangssperre trifft auch den Osterhasen hart. Wie soll er die bunten Eier verstecken, wenn niemand hinaus darf, um sie zu suchen. Eigentlich könnte er jetzt Ferien machen. Doch das ist zurzeit auch schwierig, weil er nicht reisen darf: Er könnte aber zum Pool-Urlaub in die Badewanne steigen, sich morgens mit einem Handtuch den Platz auf dem eigenen Sofa sichern, so als wäre er am Strand; er könnte mal Küchistan oder die Badehamas erkunden, nach Terrassien oder Balkonien reisen.